Regreso masivo a clases enfrenta a 23 millones de alumnos con frío extremo en gran parte de México

El regreso a clases de más de 23 millones de estudiantes de educación básica este lunes marca el reinicio formal de la actividad escolar en México tras casi 20 días de receso, en un contexto climático adverso caracterizado por bajas temperaturas en prácticamente todo el territorio nacional.

La Secretaría de Educación Pública informó que el retorno incluye a 23.4 millones de alumnas y alumnos, así como a cerca de 1.2 millones de docentes, quienes retoman actividades pese a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional que anticipan condiciones invernales severas asociadas al frente frío número 27.

La magnitud del regreso escolar se refleja en la distribución del alumnado, que abarca a 243.9 mil niñas y niños de educación inicial, 4.1 millones de preescolar, 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria, niveles que concentran la mayor parte de la matrícula nacional y que enfrentan mayores retos ante el descenso térmico.

Desde la autoridad educativa federal se confirmó que este retorno ocurre conforme al calendario oficial, luego del periodo vacacional de fin de año, con la instrucción de mantener las actividades académicas programadas, aun cuando las condiciones climáticas puedan complicar la movilidad y la asistencia en algunas regiones.

En paralelo, la SEP recordó que los estudiantes de educación media superior y superior ya retomaron clases desde la semana pasada, con el regreso de casi 5.5 millones de jóvenes en más de 21 mil planteles públicos y privados, acompañados por 421.1 mil docentes en todo el país.

En conjunto, el sistema educativo nacional mantiene en operación a más de 34.5 millones de estudiantes y cerca de 2.2 millones de docentes, distribuidos en 264.5 mil centros educativos de los distintos niveles, en un ciclo escolar 2025–2026 que concluirá oficialmente el 15 de julio de 2026.

El contraste con el panorama meteorológico es marcado, ya que el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas mínimas de hasta menos 15 grados en zonas serranas de Durango, Chihuahua y Zacatecas, condiciones que representan un riesgo adicional para comunidades escolares en regiones de alta marginación y climas extremos.

A ello se suman mínimas de hasta menos cinco grados en amplias zonas serranas del norte, centro y occidente del país, así como registros cercanos a cero grados en entidades como la Ciudad de México, Morelos y Chiapas, un escenario que obliga a extremar cuidados, especialmente entre la población infantil.

El regreso a las aulas, en este contexto, no solo reactiva la vida escolar, sino que también pone a prueba la capacidad de las comunidades educativas para enfrentar el frío, garantizar la asistencia y preservar la salud de millones de estudiantes en una de las temporadas más crudas del invierno.

