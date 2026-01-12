Regreso a clases de más de 23 millones de alumnos: autoridades llaman a reforzar medidas por el sarampión

Con el regreso a clases este lunes 12 de enero, de 23.4 millones de alumnos de educación básica, así como más de 1.2 millones de docentes, tras el receso escolar de fin de año, autoridades de salud emitieron un llamado a reforzar las medidas de prevención ante el aumento de casos de sarampión en distintos estados y el alto potencial de transmisión en espacios escolares.

La Secretaría de Salud instó a madres, padres y tutores a revisar la Cartilla Nacional de Salud de sus hijos para confirmar que el esquema de vacunación contra el sarampión (vacuna SRP) esté completo, ya que este virus es altamente contagioso y puede propagarse con rapidez entre la población infantil en el contexto del regreso a clases.

En caso de que la vacunación no esté al día, la dependencia recomendó acudir al centro de salud más cercano para iniciar o completar las dos dosis contempladas en el esquema de inmunización. Las autoridades subrayaron que la vacunación oportuna es una medida eficaz para reducir riesgos de contagio en los planteles educativos y en la comunidad en general.

Como parte de la estrategia preventiva para el regreso a clases, también se enfatizó la importancia de aplicar el filtro sanitario desde casa, lo que implica no enviar a los planteles escolares a los niños que presenten síntomas compatibles con sarampión, como fiebre, escurrimiento nasal, ojos rojos o salpullido, y buscar atención médica de inmediato.

La Secretaría de Salud de México solicitó además el apoyo de las autoridades educativas para reforzar desde las escuelas la revisión de esquemas de vacunación y la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de desplegar acciones coordinadas que reduzcan la transmisión del virus en espacios de convivencia diaria.

El llamado de las autoridades ocurre en un contexto en el que México registra un número significativo de casos de sarampión, lo que ha llevado a reforzar los protocolos de prevención y respuesta en los planteles previos al regreso a clases para minimizar impactos en la salud pública.

