Regreso a clases no impulsa ventas en tienditas de Los Cabos

El regreso a clases en Los Cabos no generó un repunte en las ventas del pequeño comercio, particularmente en las tienditas de abarrotes, que han sido doblemente afectadas por la preferencia de los consumidores por supermercados y las recientes lluvias provocadas por el huracán Lorena.

Así lo informó Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del Pequeño Comercio de CANACO Los Cabos, quien lamentó que este arranque de ciclo escolar no haya traído beneficios económicos para gran parte del comercio local.

🗣️ “Hoy se atraviesa lo del huracán Lorena, están muy calmadas las ventas; muy solo. A lo mejor los negocios que se dedican a útiles escolares y uniformes sí se beneficiaron con el regreso a clases,” señaló.

📊 Supermercados lideran compras escolares; tiendas de barrio, con ventas mínimas

Durante las primeras semanas del ciclo escolar, los supermercados concentran la mayoría de las compras escolares, mientras que las tiendas ubicadas en colonias populares apenas reportan un ligero aumento en productos como pan, galletas y café.

“Quizá la gente va más a los centros comerciales, pero en las tienditas de la esquina se vende muy poco. Lo que se mueve ahora son galletas, café y panadería,” explicó el representante de CANACO.

🧾 Papelerías y tiendas escolares, las únicas con alza en ventas

Según la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), los únicos negocios que incrementan sus ventas hasta en un 60 % durante agosto y septiembre son las papelerías, tiendas de uniformes y zapaterías escolares. El resto del comercio local mantiene sus niveles de venta sin cambios significativos, a pesar del movimiento económico que suele traer el regreso a clases.

