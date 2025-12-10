Se revela por accidente el regreso de Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem

La inclusión de Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem pasó de rumor a confirmación gracias a una reciente filtración en la PlayStation Store. Una imagen del arte promocional mostró claramente al icónico personaje en el fondo, situado detrás de la nueva protagonista Grace Ashcroft.

Usuarios que preordenaron la versión estándar del juego visualizaron esta imagen, disipando toda duda sobre su participación. Este hallazgo pone fin a meses de especulación que habían crecido rápidamente desde el anuncio del juego, ambientado en la clásica Raccoon City.

Anteriormente, los desarrolladores de Capcom habían advertido que muchas de las imágenes que circulaban eran consideradas “fake news” o contenido generado por IA. Sin embargo, esta filtración contundente ha desacreditado esas advertencias iniciales y establece la presencia de uno de los personajes más emblemáticos de la saga Resident Evil.

¿Cómo impacta su aspecto en la cronología de Resident Evil Requiem?

El retrato filtrado presenta a Leon con barba y una apariencia más envejecida, aunque mantiene su característica cabellera y su presencia es reconocible. Esto subraya la intención de respetar su identidad visual mientras se adapta el diseño a los años transcurridos en la narrativa.

A pesar de que la filtración parece asegurar su presencia en el juego, Capcom aún no ha emitido una declaración oficial al respecto. Muchos seguidores esperan que la inclusión del personaje se revele formalmente durante la ceremonia The Game Awards 2025, donde se anticipan nuevos detalles sobre el título.

¿Será Leon un personaje jugable en Resident Evil Requiem?

El regreso de Leon ha revitalizado a la comunidad de fans, quienes celebran que un personaje tan emblemático vuelva en esta nueva entrega. Esto sugiere la posible aparición de más figuras clásicas, transformando las expectativas sobre Resident Evil Requiem.

La filtración es vital, pero aún existe cautela, ya que la imagen no garantiza que Leon sea un personaje jugable desde el inicio o que desempeñe un papel central en la trama. El rol definitivo de Leon, ya sea narrativo o jugable, se espera que sea confirmado en los próximos anuncios oficiales de Capcom.