Los Cabos: Exigen regulación del ambulantaje sin control en playa El Médano

Un video captó una riña entre vendedoras ambulantes en la playa El Médano, en Los Cabos, un conflicto recurrente por la disputa de clientes en la zona turística.

El presidente de Colonos del Médano, Ricardo Araoz, señaló que la falta de regulación en el comercio ambulante es un problema que corresponde a las autoridades municipales. Además, reconoció que los turistas han presentado quejas por el acoso de vendedores, lo que afecta la imagen del destino.

“Nosotros no podemos hacer nada con el ambulantaje, es un tema netamente municipal; ni siquiera es federal. Es una zona federal que desconocemos qué acuerdo existe con el municipio y el gobierno federal para que les den permiso a todos los ambulantes.

Lo que hacemos nosotros es no meternos con ellos porque no es fácil el trato, ellos tratan de vender; es su manera de vivir. La gran mayoría de las veces molestan a los turistas, pero como colonos tratamos de no meternos en esa situación”.