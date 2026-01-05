Refuerzan regulación del comercio informal en Marina y El Médano por temporada alta

Ante el incremento de la actividad comercial por la temporada alta, el Ayuntamiento de Los Cabos reforzó la regulación del comercio informal en zonas turísticas, principalmente en la Marina de Cabo San Lucas y la playa El Médano, donde se mantienen operativos permanentes para evitar la instalación de vendedores sin permiso.

El jefe de Inspección Fiscal en Los Cabos, Manuel Barajas Gerardo, informó que las acciones de supervisión se realizan de manera continua, debido a la alta afluencia turística que se registra en esta época del año.

“El trabajo de inspección fiscal es permanente, 24/7. Estaremos trabajando sobre todo en Cabo San Lucas, en la Marina y en la playa El Médano, es temporada alta, entonces estaremos regulando el comercio informal que se realice en estos dos lugares, sobre todo con aquellas personas que están ofreciendo sus productos sin contar con el permiso correspondiente; estaremos trabajando únicamente con los que son reglamentados, que son los 698 vendedores ambulantes que tenemos registrados aquí en el municipio de Los Cabos”, señaló.

El funcionario municipal detalló que, al inicio de la temporada alta, se detectó la presencia de alrededor de 300 comerciantes informales operando sin autorización en estas zonas turísticas, cifra que ha ido disminuyendo tras el reforzamiento de los operativos de inspección.

Lee más: Dirección de Protección Civil cambia su nombre e incorpora Gestión de Riesgos en Los Cabos

Indicó que, aunque la presencia de vendedores irregulares se ha reducido de manera considerable, aún se detectan algunos comerciantes sin permiso, con quienes se mantiene un trabajo constante de supervisión y concientización, reiterándoles que no está permitido vender en estas áreas sin la autorización correspondiente, debido a la saturación existente.

Como parte de estas acciones de regulación del comercio informal, Inspección Fiscal también mantiene operativos enfocados en evitar el ambulantaje infantil, particularmente durante el periodo vacacional, cuando se incrementa la presencia de menores en la vía pública.

Barajas Gerardo subrayó que la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades de venta no está permitida, por lo que los comerciantes que cuenten con permiso y sean detectados incurriendo en esta práctica pueden ser acreedores a sanciones administrativas e incluso al retiro de su autorización.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur