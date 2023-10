Lanzan iniciativa para buscar regular arte de pesca de barcos atuneros en BCS

Después de que la pesca deportiva enfrentara el riesgo de liberar el dorado a la pesca comercial a través de la iniciativa del senador de Morena, Raúl de Jesús Elenes Ángulo, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de Baja California Sur presentó una iniciativa para regular la pesca comercial y evitar que se continúen pescando de manera incidental, especies como el dorado y el marlin.

El diputado federal por Baja California Sur; Marcó Admendariz Puppo, señaló que como secretario de la Comisión de Pesca también dentro de la iniciativa se busca evitar que los restaurantes ofrezcan dorado y marlin en sus menús.

Las artes de pesca por parte de los barcos atuneros, es otro tema que se busca regular, de acuerdo con Almendariz Puppo, esta es la principal razón por la que se pesca de manera incidental, dorado y marlin.

El diputado panista señaló que para controlar más el problema dentro de la pesca es importante mejorar la inspección y vigilancia de los litorales.

“Sobre todo regular sus artes de pesca, para que no llegue el dorado. Que nada más se enfoquen en sacar tuna o el atún como lo conocemos. Muchas veces dónde anda la Tuna, los picudos siempre andan buscando dorado que tengan mucho cuidado. Lo que más puede funcionar es la inspección y vigilancia para que no exista pesca incidental. Ese es un punto medular, no solo de la pesca incidental, si no existe eso se va a depredar”.