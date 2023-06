Aprueban regularización de colonia López Obrador en CSL

La tarde del martes, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, sostuvo una reunión con empresarios integrantes del Grupo INDE México, propietarios del predio conocido como colonia Unida López Obrador ubicada en Cabo San Lucas, esto con el fin de abordar el tema de la regularización del terreno.

Horas más tarde ante medios de comunicación, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro mencionó que hasta este momento la colonia López Obrador ubicada en la parte alta de la delegación de Cabo San Lucas, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Los Cabos, ya que el 70 por ciento de esta colonia ya es parte del gobierno municipal.

“El 70% lo tenemos ya controlado por parte del gobierno municipal, estamos trabajando con la empresa que compró, para adquirir ese terreno nosotros y poderlo regularizar a las personas que ahorita están ahí asentadas, y estamos trabajando por ese otro 30 por ciento, para poder negociarlo y que no estén con la incertidumbre de que los van a sacar, y que no se pueden llevar nada, que no pueden construir, porque no es suyo”.