Jueves 18 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Autoridades municipales impulsan regularización de predios en Los Cabos

Autoridades municipales refuerzan el proceso de regularización de predios en Mesa de Santa Anita e INVI mediante brigadas informativas y acompañamiento directo a las familias.
Daniela Lara
18 septiembre, 2025
Autoridades municipales se reúnen para avanzar en la regularización de predios en Mesa de Santa Anita e INVI

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Autoridades municipales continúan trabajando en la regularización de predios en la Mesa de Santa Anita y en la zona del INVI.

El secretario general del XV Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, sostuvo una reunión con propietarios, servidores públicos y ciudadanía para definir la ruta de notificación a las familias sobre este avance.

Rentería Santana destacó que este proceso es un compromiso del Ayuntamiento en beneficio de miles de familias cabeñas. Explicó que se implementarán brigadas informativas que acudirán directamente a las colonias para resolver dudas y orientar sobre los pasos del procedimiento.

“Desde noviembre, el alcalde formalizó junto con los propietarios la donación de terrenos para parques, una caseta de bomberos, instalaciones de policía y tránsito, así como espacios educativos como kínder y aulas escolares. Con apoyo del Cabildo, se completó la tramitología necesaria, y próximamente se anunciará de manera oficial que estas tierras están listas para su regularización, beneficiando a casi 4 mil familias”, indicó Rentería Santana.

Finalmente, invitó a los habitantes a mantenerse atentos a las brigadas integradas por propietarios y servidores públicos, quienes ofrecerán información y acompañamiento directo.

“El objetivo es que la ciudadanía tenga confianza y claridad en cada paso, garantizando certeza jurídica sobre su patrimonio”, concluyó.

