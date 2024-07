Se regularizan precios de venta de agua tras reapertura de pozos en La Paz

Tras la reapertura de pozos de abastecimiento de agua en la ciudad de La Paz, encargados de purificadoras y piperos explicaron que los precios de venta de agua han comenzado a regularizarse.

Los piperos y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) llegaron a un acuerdo para tramitar el cambio de uso agrícola a comercial de los pozos que se habían clausurado.

El dueño de una purificadora de agua que opera en la colonia Indeco dijo que los piperos tenían que gastar mucha más gasolina para trasladarse hasta el pozo del ejido Alfredo V. Bonfil y recargar sus unidades debido al cierre temporal de los pozos Poloni y Francisco King por la falta de cambio de giro.

Lo anterior, obligó a los piperos a aumentar los costos del transporte de agua a negocios y colonias. El efecto colateral fue que algunas purificadoras tuvieron que aumentar el precio del llenado de garrafones para poder generar más ganancias y recuperar la inversión.

Hace tres semanas el conflicto que sostuvieron los piperos con la CONAGUA por la clausura de los pozos impactó en la economía de un sector de la ciudadanía. El aumento significativo en los precios de venta de agua en las purificadoras provocó que la demanda superara a la oferta.

Un pipero que abastece de agua a una fábrica de hielo en la colonia 8 de Octubre dijo que el concesionario del pozo Poloni sigue agilizando los trámites en favor de todos los choferes afiliados al servicio.

Agregó que las autoridades municipales deberían rehabilitar el pozo ubicado en la misma colonia que fue cerrado indefinidamente por presuntas cuestiones administrativas, lo que derivaría en recorridos más cortos de abastecimiento y, por ende, menor cantidad de gasolina gastada.

Otro de los piperos agregó que los pozos de abastecimiento para riego agrícola están siendo adaptados para suministrar agua a las purificadoras, lo que ha permitido incrementar la disponibilidad del recurso y, a su vez, estabilizar los precios de venta.

“Sí, ya se les está avisando a los clientes de nosotros que ya se abrieron los pozos, porque no se vayan a ir con la finta de que todavía no o que no sepan. Ya es cuestión de que las purificadoras pongan sus precios de antes para que no se queje la gente.”