Rehabilita Servicios Públicos de Los Cabos más de 300 kilómetros de caminos y calles

Acciones permanentes en beneficio de la comunidad

Los Cabos, BCS.– El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, informó que continúan de manera permanente los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vialidades en distintas zonas del municipio.

Estas acciones forman parte de la atención a los caminos y calles que diariamente utilizan las familias cabeñas, con el objetivo de garantizar una movilidad más segura y ordenada.

Lee más: CIBNOR destaca el Plan de Regeneración del Estero Josefino para proteger su biodiversidad

Resultados alcanzados en 2025

130 kilómetros de caminos rurales rehabilitados , fortaleciendo el acceso y la conectividad de comunidades en zonas de difícil tránsito.

, fortaleciendo el acceso y la conectividad de comunidades en zonas de difícil tránsito. 175.50 kilómetros de vialidades urbanas atendidas, mediante labores de rastreo, nivelación y mejoramiento de superficies.

Con ello, se busca mejorar la calidad de las vías y ofrecer a la población un entorno más seguro para el traslado cotidiano.

Coordinación institucional

Los trabajos se realizan bajo la encomienda del alcalde Christian Agúndez Gómez y la coordinación del director general de Servicios Públicos, Manuel Ernesto Montaño Castro.

El Ayuntamiento destacó que estas acciones forman parte de un trabajo continuo para atender las necesidades de infraestructura vial en todo el municipio.

Compromiso a futuro

La dependencia reiteró que los trabajos de rehabilitación continuarán en más colonias y comunidades, priorizando las zonas con mayor demanda.

El objetivo es claro: mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población a través de una red vial más eficiente y segura.

Lee más: Pabellón de la República en Cabo San Lucas reabrirá tras años de abandono

Movilidad y bienestar para Los Cabos

La rehabilitación de más de 300 kilómetros de caminos y calles refleja el compromiso del Ayuntamiento de Los Cabos con la ciudadanía.

Con estas acciones, se fortalece la conectividad rural y urbana, se impulsa la movilidad y se atienden de manera directa las necesidades de las familias cabeñas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO