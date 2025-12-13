Rehabilitación de calle Lirio en Ampliación Paraíso, en Cabo San Lucas

Como respuesta a una solicitud ciudadana, el Ayuntamiento de Los Cabos llevó a cabo trabajos de rehabilitación de vialidad en Cabo San Lucas , específicamente en la calle Lirio de la colonia Ampliación Paraíso.

Personal de la Coordinación de Servicios Públicos realizó labores de relleno y nivelación, utilizando seis viajes de tierra. Además, se efectuó un viaje adicional para el retiro de basura y cacharros, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y movilidad para las familias de la zona.

El jefe del área de maquinaria pesada, José Ramón Sánchez , destacó la importancia de atender de manera oportuna las peticiones de la ciudadanía relacionadas con la rehabilitación de vialidad en Cabo San Lucas.

“Nos encontramos en la colonia Ampliación Paraíso dando respuesta a una solicitud llegada por medio de Facebook, para la habilitación y mejoramiento de la calle. Agradecemos el apoyo del alcalde Christian Agúndez Gómez , de la delegada Karina de la O y del director general de Servicios Públicos, Ernesto Montaño Castro ”, expresó.

Asimismo, un vecino de la colonia agradeció la pronta intervención, al señalar que la rehabilitación de vialidad beneficio en Cabo San Lucas representa un directo para quienes habitan en la zona.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso de mantener una atención cercana a la ciudadanía y continuar fortaleciendo la infraestructura comunitaria en las colonias del municipio.