Nivelan más de 23 kilómetros de calles de terracería en colonias de La Paz

Moverse por las zonas de terracería en La Paz debería ser ahora un poco más sencillo para miles de conductores. El Ayuntamiento de La Paz, mediante el área de Servicios Públicos, reportó la conclusión de trabajos de nivelación en más de 23 kilómetros lineales de vialidades que no cuentan con pavimento. Estas labores son vitales, ya que muchas de estas calles funcionan como rutas principales para el transporte público.

Carlos Gabriel Núñez Geraldo, director de la dependencia, explicó que la prioridad fue atender las peticiones que los mismos vecinos han hecho llegar. No se trata solo de pasar la maquinaria, sino de habilitar rutas que conectan puntos estratégicos de la ciudad. Por ejemplo, se trabajó intensamente en el acceso que une a la colonia Primero de Mayo con Camino Real, así como el circuito que va de Los Bledales hacia Península Sur.

El funcionario aclaró un punto importante: aunque se habla de 23 kilómetros, el esfuerzo de las cuadrillas es mayor. Dependiendo de qué tan dañada esté la calle, la maquinaria debe pasar tres o más veces para que el suelo quede realmente parejo. Esto busca que el mantenimiento dure más tiempo y que los vehículos no sufran daños en la suspensión al circular por estas colonias.

¿Qué colonias fueron las beneficiadas?

El despliegue de maquinaria pesada se concentró en sectores donde el flujo vehicular es constante. En la colonia Diana Laura, se atendieron los circuitos Independencia, Artículo Noveno y Artículo Veintisiete. Por su parte, en Valle Dorado se trabajó en una lista larga de calles, entre las que destacan Gobernadora, Huatamote, Quelite, Chicura y Neem, por mencionar algunas.

Además de estas colonias, los trabajos llegaron a zonas cercanas al centro, como los tramos de las calles Profesor Marcelo Rubio Ruiz y Licenciado Primo Verdad, específicamente entre Manuel Torre Iglesias y Salvatierra. Estos puntos suelen ser rutas alternas cuando las avenidas principales están saturadas, por lo que su buen estado ayuda a desfogar el tráfico de la capital.

Con estas acciones, se busca que la conectividad en las colonias paceñas sea más segura. La falta de pavimento sigue siendo un reto enorme para la infraestructura de Baja California Sur, pero el mantenimiento constante es, por ahora, la respuesta para evitar que los accesos a las viviendas se vuelvan intransitables. Se espera que el programa de bacheo y nivelación continúe en otras zonas periféricas durante las próximas semanas.

