Jueves 25 de Septiembre, 2025
La Paz

San Juan de los Planes: inauguran campo de béisbol mientras calles siguen inundadas de aguas negras

Mientras autoridades del ayuntamiento de La Paz inauguraron la rehabilitación del campo de béisbol en San Juan de los Planes, habitantes de la comunidad denuncian el desbordamiento del drenaje
Joaquín Sánchez Castro
25 septiembre, 2025
Foto: Cortesía

La comunidad de San Juan de Los Planes vive un contraste evidente. Mientras la alcaldesa Milena Quiroga Romero inauguraba la rehabilitación del campo de béisbol, concebido como un espacio para impulsar el deporte y la convivencia familiar, vecinos denunciaban el desbordamiento del drenaje, que lleva varios días sin atención y representa un riesgo de infección.

Durante el acto oficial, las autoridades destacaron la importancia del campo como punto de encuentro para jóvenes y familias.

Sin embargo, para los habitantes, la celebración quedó opacada por el olor fétido y los charcos contaminados que se han vuelto parte del entorno cotidiano tras el desbordamiento del drenaje.

Los pobladores de Los Planes señalan que la situación ha persistido por días sin que exista una solución por parte del municipio o del gobierno estatal.

 Especialistas en salud pública advierten que este tipo de derrames en el drenaje  incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, sobre todo en niños y adultos mayores.

Mientras el campo luce renovado y listo para el juego, las familias de San Juan de los Planes piden que la misma prioridad se dé a los servicios básicos.

La demanda  principal de los pobladores de Los Planes es que las autoridades reparen el drenaje y garanticen que las obras deportivas no opaquen las necesidades urgentes de salud pública.

