Christian Agúndez entrega rehabilitación de Casa Peregrino en San José del Cabo

Como respuesta a una necesidad social prioritaria, el presidente municipal Christian Agúndez Gómez realizó la entrega de la obra de rehabilitación de Casa Peregrino, ubicada en la colonia Buenos Aires, en San José del Cabo.

La rehabilitación de Casa Peregrino fue ejecutada por el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, con el objetivo de fortalecer la atención integral a personas en situación de vulnerabilidad.

Este espacio brinda atención a personas en condición de calle, en riesgo, abandono, violencia o tránsito temporal, consolidándose como una alternativa real de apoyo social. Con esta acción, el Ayuntamiento reafirma su política de atención humana, cercana y solidaria hacia los sectores que más lo necesitan.

Lee más: Entregan pavimentación integral en Santa Anita en beneficio de más de 3 mil habitantes

Durante el evento, el alcalde Christian Agúndez Gómez destacó que la rehabilitación de Casa Peregrino permite atender emergencias inmediatas, al contar con servicios de acompañamiento psicológico, jurídico y médico, además de alimentación y un espacio seguro para el resguardo temporal. También subrayó la vinculación con programas comunitarios que impulsan la reintegración social.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del director municipal de Atención Ciudadana, José Manuel Guerrero Avilés. La explicación técnica fue presentada por el director general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Christopher Enríquez González, quien informó que la rehabilitación de Casa Peregrino se realizó con recursos de participaciones federales Ramo 28, con una inversión total de 6 millones 369 mil 734 pesos.

Detalló que se intervinieron 446 metros cuadrados, incluyendo la construcción y rehabilitación de áreas como recepción, sala de espera, psicología, enfermería, área administrativa, comedor, cocina y almacén de alimentos.

La obra también contempla equipamiento de cocina industrial, cuatro dormitorios climatizados, cuatro baños con regadera, un baño para personas con discapacidad, caseta de vigilancia con sistema de cámaras, área de pergolado y jardines.

Esta infraestructura permitirá beneficiar a más de 15 mil personas, con una operación estimada de 350 alimentos diarios para huéspedes y comunidad.

Por su parte, la subdelegada de la colonia Buenos Aires, Nancy López Ramírez, reconoció que la rehabilitación de Casa Peregrino representa un apoyo significativo no solo para la colonia, sino para todo el municipio. En tanto, la vecina Juana Arias agradeció a las autoridades por concretar acciones que impactan directamente en la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Al evento asistieron el director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña; el contralor municipal, Mario Alejandro Fernández Briseño; la diputada local Gabriela Montoya Terrazas, así como autoridades y representantes comunitarios.

Finalmente, se destacó que la rehabilitación de Casa Peregrino forma parte del compromiso del XV Ayuntamiento de Los Cabos de dignificar espacios públicos y fortalecer la infraestructura social, mediante obras con enfoque humano y social.