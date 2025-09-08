La Paz avanza en la rehabilitación de calles afectadas por el huracán Lorena con brigadas municipales

Se mantiene activo el proceso de rehabilitación de calles y vialidades afectadas por el huracán Lorena, con cuadrillas municipales desplegadas durante el fin de semana en distintos sectores de la ciudad, así lo informa el Ayuntamiento de La Paz.

En seguimiento al programa “Reconstruyendo La Paz”, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero realizó recorridos de supervisión para constatar los avances y coordinar de manera directa las acciones con las brigadas de Obras Públicas y Servicios Municipales.

Calles y colonias atendidas

De acuerdo con el director de Obras Públicas, Héctor G. Juárez Ocampo, se reportan avances significativos en colonias como El Cardoncito, donde únicamente resta la limpieza final; en Rinconada Las Californias, donde se espera el secado del agua estancada para reanudar trabajos; y en Paraíso del Sol, con la limpieza del callejón principal.

En La Fuente y Primero de Mayo ya se concluyó la nivelación de calles principales, lo que permitió restablecer gradualmente la circulación.

Las brigadas de bacheo trabajaron en avenida Universidad, así como en las calles Oro, Prosperidad, Arenal, UABCS, Pino Payas, avenida de los Deportistas y un tramo del bulevar Colosio. También se atendieron vialidades en el fraccionamiento Villas del Encanto.

Por su parte, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales realizó nivelación de accesos de terracería en La Pasión, Valle Dorado y San Rafael, además de la limpieza del acceso a Perla del Golfo. Se llevaron a cabo labores de mantenimiento en el parque Revolución y en la colonia Loma Obrera, así como la reparación de luminarias en Fidepaz y el restablecimiento del alumbrado en la colonia Puesta del Sol.

Compromiso con la ciudadanía

Juárez Ocampo reiteró que la administración municipal trabaja bajo la coordinación directa de la alcaldesa Quiroga, con el objetivo de restituir la funcionalidad de la ciudad lo más pronto posible y garantizar la movilidad en todas las zonas afectadas.

El Ayuntamiento informó que en los próximos días continuarán las labores en otras vialidades dañadas por el huracán, por lo que pidió a la ciudadanía precaución al transitar y comprensión ante las labores en curso.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento