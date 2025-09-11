Continúa la rehabilitación de calles tras huracán “Lorena”, iniciando con vialidades en Los Planes
El programa municipal “Reconstruyendo La Paz” se puso en marcha este miércoles 10 de septiembre, con nuevas acciones de rehabilitación de vialidades en la delegación de Los Planes, destinado a atender los daños ocasionados por el huracán “Lorena”.
Los primeros trabajos se concentraron en las calles Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas del Río y Manuel Alemán Valdés, vialidades clave para la conectividad de la zona rural. Con ello, el gobierno municipal busca garantizar la movilidad segura y ordenada de los habitantes tras las intensas lluvias recientes.
Avanza rehabilitación en colonias y comunidades de La Paz
Además de Los Planes, las brigadas continúan con labores de bacheo, rastreo y nivelación de calles en distintos sectores de la ciudad y comunidades cercanas. Entre los puntos atendidos destacan:
-
Calles del centro y colonias como Ayuntamiento, Benito Juárez a Las Flores, calles Cuatro, Dos, Tres y Uno, así como el callejón de Paraíso del Sol.
-
Vialidades estratégicas como La Cima hasta el puente Pino Payas, Datilillo, Emiliano Zapata, Flor de Naranjo, tramo del Instituto Bilingüe a Altavela, Liberación Agua Tabasco, J. Mujica, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
-
Intervenciones en colonias como La Pasión, Lázaro Cárdenas y Rinconada Las Californias.
En los próximos días se prevé trabajar en avenida Santa Ana, Brecha Rancho La Higuerilla, parte de El Cajoncito, calle Cinco, Colima y Palo Escopeta.
El compromiso del Ayuntamiento de La Paz
El gobierno municipal informó que las acciones también incluyen bacheo en tramos de J. Mújica, Misioneros Combonianos y Arboledas, así como nivelación de vialidades en el fraccionamiento San Rafael. A esto se suman trabajos de rastreo en calle Esmeralda (colonia El Progreso), arroyo profundo de Márquez de León y la prolongación Margarita Maza de Juárez (colonia Costa Azul).
Con estas labores, el Ayuntamiento de La Paz refrendó su compromiso de acelerar la recuperación de las calles afectadas y restablecer la movilidad en beneficio de la ciudadanía, tras los estragos de la temporada de lluvias.
