Gobierno de BCS y Congreso revisan rehabilitación del drenaje en Ciudad Constitución

El gobernador del Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Congreso local, el alcalde de Comondú y miembros del cabildo, con el propósito de analizar alternativas para rehabilitar el sistema de drenaje en Ciudad Constitución.

El mandatario destacó que el proyecto de drenaje requiere la coordinación entre el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y el respaldo del Congreso, y ratificó la disposición de su administración para atender esta demanda que impactará directamente en el bienestar de las familias de la cabecera municipal.

Castro Cosío solicitó valorar las condiciones técnicas y financieras del proyecto de mejora de drenaje, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan iniciar las gestiones en el menor tiempo posible.

Lee más: Los Cabos enfrenta retos para generación de energía por falta de reserva territorial

Los diputados Gabriela Montoya Terrazas y Eduardo Van Wormer Castro, junto con el alcalde Roberto Pantoja Castro, coincidieron en la importancia de unir esfuerzos para concretar esta obra prioritaria y acordaron sostener una nueva reunión para ultimar detalles, con la participación de la administración estatal.

“Trabajar en unidad y cooperar de manera conjunta permitirá generar resultados que beneficien a la comunidad de Comondú y a toda Baja California Sur”, concluyó Víctor Castro Cosío.