Rehabilitación nocturna en Forjadores y Colosio este viernes en La Paz

El gobierno de Baja California Sur a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) informó que este viernes 16 de enero continúan los trabajos de mejora urbana en uno de los puntos con mayor carga vehicular de la capital. La intervención se centrará específicamente en el carril que corre de centro a sur del boulevard Forjadores, justo frente a las instalaciones del Hospital Militar, en su intersección con Luis Donaldo Colosio.

Con el objetivo de minimizar el impacto en el tránsito diario, las autoridades municipales han programado las labores en un horario nocturno, iniciando a las 8:00 p.m. de hoy y concluyendo a las 4:00 a.m. del sábado. Esta estrategia busca que la rehabilitación de la carpeta asfáltica avance sin interrumpir las actividades comerciales y escolares que convergen en esta zona estratégica de la ciudad.

A pesar de que los trabajos implican el uso de maquinaria pesada, se confirmó que se mantendrá la circulación vehicular de manera parcial sobre el bulevar Forjadores. No obstante, el flujo será más lento de lo habitual, por lo que se exhorta a los automovilistas a circular con extrema precaución y respetar estrictamente las indicaciones del personal vial desplegado en el sitio para evitar accidentes.

Impacto de la rehabilitación vial en la movilidad paceña

La modernización del crucero Forjadores y Colosio forma parte de un programa integral de mantenimiento urbano derivado del desgaste natural y las recientes condiciones climáticas en Baja California Sur. Según estadísticas de movilidad local, por esta vía transitan más de 20 mil vehículos diariamente, lo que convierte a esta obra de rehabilitación en una prioridad para agilizar los tiempos de traslado hacia las colonias del sur.

Se recomienda a los ciudadanos utilizar vías alternas como el bulevar Las Garzas o la calle Abasolo para evitar posibles embotellamientos durante las horas que dure la intervención. La presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal será constante para abanderar la zona y garantizar que el paso frente al Hospital Militar sea ordenado.

