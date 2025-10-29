Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 29 de Octubre, 2025
Los Cabos

Christian Agúndez entrega la rehabilitación del parque Finisterra, con áreas exclusivas para mascotas

Con una inversión de más de 19 millones de pesos, Christian Agúndez entregó la rehabilitación del parque Finisterra, primer parque en Baja California Sur con áreas exclusivas para mascotas.
Daniela Lara
29 octubre, 2025
Rehabilitación del parque Finisterra impulsa la convivencia familiar

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

En cumplimiento de su compromiso con el rescate de espacios públicos y la convivencia familiar , el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez , encabezó la entrega de la rehabilitación del parque Finisterra , en San José del Cabo, con una inversión de 19 millones 719 mil 891 pesos .

Acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del Sistema DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno , e integrantes de su familia, el alcalde destacó que el XV Ayuntamiento continuará consolidando obras que transforman el municipio y benefician directamente a la población.

“Tener espacios de recreación familiares con conceptos modernos y tecnología vale la pena. Debemos promover la convivencia y momentos de calidad con quienes más amamos. La familia es lo más importante; seguiremos gestionando y entregando más obras para beneficio de todos y todos”, expresó Christian Agúndez durante el evento.

Con esta rehabilitación del parque Finisterra , el espacio se convierte en el primer parque de Baja California Sur con áreas exclusivas para mascotas , además de zonas infantiles, pistas de skate, comedores, juegos y un riachuelo artificial con puentes peatonales.

El titular de la Oficialía Mayor, Carlos Alberto Beltrán Olmeda , informó que las mejoras incluyen la modernización total del sistema eléctrico , jardinería, paisajismo, baños, mobiliario urbano y áreas recreativas, para convertirlo en un espacio moderno, accesible y funcional.

Durante el acto, integrantes del Grupo Scout de México 06 “Yenecamí” entregaron un reconocimiento al alcalde por su voluntad y compromiso en la recuperación de un parque que durante años permaneció en el abandono.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, entre ellas la síndica Nélida Alfaro Rosas , el secretario general Alberto Rentería Santana , el contralor Mario Alejandro Fernández Briseño , y los regidores Luz Adriana Cosío Urbina y Andrés Liceaga Gómez .

Con la rehabilitación del parque Finisterra , el Ayuntamiento reafirma su compromiso de crear entornos dignos para la comunidad y promover una ciudad más verde, segura y participativa.

