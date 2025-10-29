Christian Agúndez entrega la rehabilitación del parque Finisterra, con áreas exclusivas para mascotas

En cumplimiento de su compromiso con el rescate de espacios públicos y la convivencia familiar , el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez , encabezó la entrega de la rehabilitación del parque Finisterra , en San José del Cabo, con una inversión de 19 millones 719 mil 891 pesos .

Acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del Sistema DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno , e integrantes de su familia, el alcalde destacó que el XV Ayuntamiento continuará consolidando obras que transforman el municipio y benefician directamente a la población.

“Tener espacios de recreación familiares con conceptos modernos y tecnología vale la pena. Debemos promover la convivencia y momentos de calidad con quienes más amamos. La familia es lo más importante; seguiremos gestionando y entregando más obras para beneficio de todos y todos”, expresó Christian Agúndez durante el evento.

Con esta rehabilitación del parque Finisterra , el espacio se convierte en el primer parque de Baja California Sur con áreas exclusivas para mascotas , además de zonas infantiles, pistas de skate, comedores, juegos y un riachuelo artificial con puentes peatonales.

El titular de la Oficialía Mayor, Carlos Alberto Beltrán Olmeda , informó que las mejoras incluyen la modernización total del sistema eléctrico , jardinería, paisajismo, baños, mobiliario urbano y áreas recreativas, para convertirlo en un espacio moderno, accesible y funcional.

Durante el acto, integrantes del Grupo Scout de México 06 “Yenecamí” entregaron un reconocimiento al alcalde por su voluntad y compromiso en la recuperación de un parque que durante años permaneció en el abandono.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, entre ellas la síndica Nélida Alfaro Rosas , el secretario general Alberto Rentería Santana , el contralor Mario Alejandro Fernández Briseño , y los regidores Luz Adriana Cosío Urbina y Andrés Liceaga Gómez .

Con la rehabilitación del parque Finisterra , el Ayuntamiento reafirma su compromiso de crear entornos dignos para la comunidad y promover una ciudad más verde, segura y participativa.