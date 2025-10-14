Karina de la O Uribe gestionará rehabilitación y servicios para la preparatoria Moctezuma Ilhuicamina

La delegada municipal de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, visitó la preparatoria “Moctezuma Ilhuicamina” en la colonia Leonardo Gastélum para conocer de primera mano las necesidades del alumnado. Su objetivo es brindar apoyo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la visita, la delegada recorrió las instalaciones acompañada de personal de la Delegación Municipal y del profesor Ricardo Mendoza Madrigal, dirigente del Movimiento Antorchista. Mendoza agradeció la disposición de la autoridad para atender las solicitudes de los jóvenes.

En su mensaje, Karina de la O Uribe destacó su compromiso de trabajar cercanamente con la comunidad educativa y las organizaciones sociales, impulsando mejores condiciones en los espacios de formación y promoviendo el desarrollo integral de la juventud sanluqueña.

“Seguiremos apoyando a la juventud con acciones concretas que fortalezcan su entorno escolar, porque invertir en educación es invertir en el futuro de Cabo San Lucas”, afirmó.

La funcionaria también se comprometió a gestionar la rehabilitación de aulas móviles, mejorar la techumbre y atender servicios básicos como el abastecimiento de agua potable y la recolección de residuos.

Por su parte, Ricardo Mendoza Madrigal resaltó la importancia del acercamiento: “Agradecemos la visita de la delegada, quien constató las necesidades de infraestructura y apoyo que requiere esta preparatoria. Las y los jóvenes estudian en aulas provisionales, algunas en condiciones deterioradas, y su presencia reafirma el compromiso de atender estas peticiones justas y necesarias”.

El dirigente destacó que el acompañamiento de la Delegación Municipal representa un apoyo real para la juventud de Cabo San Lucas.