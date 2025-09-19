Rehabilitan estadio de Caduaño con inversión FAIS de 20 millones

En beneficio de las familias de Caduaño, el alcalde Christian Agúndez Gómez encabezó el arranque de la rehabilitación y construcción del polideportivo de la comunidad de Los Cabos, Baja California Sur.

El proyecto contempla una inversión de $20 millones 524 mil 954 pesos, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2025. La obra cubrirá 8 mil 700 metros cuadrados de construcción y se prevé concluir antes de que termine el año.

Agúndez Gómez destacó que la rehabilitación será de gran beneficio. Explicó que las familias tendrán espacios dignos para el deporte, la cultura y la integración social. Señaló que su administración trabaja en obras y programas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

El director de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, detalló que el proyecto incluye la instalación de luminarias, cerco perimetral, áreas verdes, una cancha de futbol y un sistema de drenaje pluvial.

En representación de la comunidad, Erick Yee Amador, presidente del Comité de Participación Social, agradeció al alcalde la realización de esta obra. También invitó a los vecinos a cuidar las nuevas instalaciones, que serán patrimonio de todas y todos.

En el acto estuvieron presentes integrantes del Cabildo, del Congreso del Estado y autoridades municipales y estatales, quienes respaldaron el inicio de los trabajos.