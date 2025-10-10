Rehabilitan vialidad en Vivah Las Veredas y prometen más obras en Los Cabos

Vecinos de la colonia Vivah Las Veredas ya disfrutan de una vialidad completamente rehabilitada, tras la entrega de la obra de pavimentación integral de la calle Cerro de la Esmeralda, entre El Potrero y Libertad.

La intervención representó una inversión de 6 millones 162 mil pesos, informó el Ayuntamiento de Los Cabos. El proyecto incluyó redes de agua potable y drenaje, así como banquetes, rampas, guarniciones, alumbrado público y la pavimentación de 1,791 metros cuadrados con concreto hidráulico, detalló el director de Obras Públicas, Christopher Enríquez González.

Durante la entrega, el alcalde Christian Agúndez Gómez señaló que estas acciones forman parte de un plan integral para reducir el rezago urbano y mejorar la movilidad en las zonas habitacionales del municipio.

Lee más: Autoridades analizan ampliar rutas nocturnas de transporte para estudiantes en Los Cabos

“Les tengo una buena noticia: en dos o tres meses vamos a iniciar un fuerte programa de pavimentación en todo el municipio. Mientras más certidumbre tengamos del desarrollo urbano, mejor será la infraestructura educativa y de salud. Tenemos proyectos federales importantes, como el hospital regional de 260 camas , algo que ni otros estados cercanos tienen y que estarán aquí, en Los Cabos “, expresó el alcalde.

El edil subrayó que su administración trabaja de manera coordinada con los gobiernos estatales y federales para impulsar obras prioritarias que once la calidad de vida tanto en zonas urbanas como rurales.

Durante el evento, los vecinos solicitaron la rehabilitación del parque y la reparación de luminarias , peticiones que el Ayuntamiento se comprometió a atender. Además, se entregaron mochilas y útiles escolares a niñas y niños del sector. El alcalde también realizó un recorrido para supervisar otras áreas que serán intervenidas próximamente.