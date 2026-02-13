CROC rehabilita vía alterna en Avenida Estrella para agilizar el tráfico en Cabo San Lucas

Con el objetivo de aliviar el congestionamiento vial en una de las zonas con mayor crecimiento demográfico de Cabo San Lucas, la CROC Baja California Sur y el Ayuntamiento de Los Cabos iniciaron trabajos de rehabilitación en la vía alterna de la Avenida Estrella. Esta acción forma parte de un convenio de colaboración comunitaria destinado a mejorar la infraestructura urbana y la seguridad en los traslados diarios.

La intervención de esta ruta es estratégica, ya que funciona como una válvula de escape para el flujo vehicular que se dirige hacia centros de trabajo y escuelas. La rehabilitación impacta de manera directa a los residentes de colonias como Lomas del Sol, Caribe Bajo, Gastélum (Castillo) y Real Unidad, quienes anteriormente enfrentaban dificultades por el estado del terreno, lo que prolongaba los tiempos de traslado.

Durante el arranque de los trabajos, se contó con la presencia de la Lic. Valerie Olmos, XI Regidora, en representación del Gobierno Municipal, quien respaldó la labor social del sector transporte del sindicato. La coordinación de la obra estuvo a cargo de Sebastián Álvarez, secretario de Transporte de la CROC en la entidad, bajo la supervisión de la dirigencia estatal encabezada por Francisco Javier Vargas.

Compromiso con la infraestructura social

La rehabilitación fue posible gracias a la suma de esfuerzos de los propios compañeros transportistas, quienes aportaron maquinaria y mano de obra para habilitar el paso. Según los responsables de la obra, una vía alterna en óptimas condiciones no solo reduce el estrés vial, sino que también disminuye el desgaste de las unidades de transporte público y privado que circulan por la periferia de la ciudad.

Esta labor social impulsada por el liderazgo de Isaías González Cuevas busca que la infraestructura básica llegue a las colonias con mayor rezago. Se espera que, con el mantenimiento de la Avenida Estrella, los traslados sean más ágiles y seguros, contribuyendo al bienestar de las familias trabajadoras que dependen de estas rutas para su movilidad cotidiana en este 2026.

