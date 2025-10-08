Rehabilitan vialidades en zonas de riesgo de Los Cabos tras paso de Priscilla

Tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Priscilla, el Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección de Servicios Públicos, activó un operativo de rehabilitación y limpieza de vialidades en puntos clave del municipio.

El objetivo principal es restablecer el tránsito vehicular y permitir la operación segura de cuerpos de emergencia y servicios esenciales, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo.

De acuerdo con Manuel Montaño Castro, director de Servicios Públicos, los trabajos comenzaron de inmediato en áreas recurrentemente afectadas por acumulación de azolve y derrumbes, como:

El vado de San José Viejo

El mirador de Costa Azul, ambos ubicados sobre la carretera Transpeninsular

“Habilitar principalmente las vialidades a la circulación para los operativos de Protección Civil, Seguridad Pública y todas las acciones que se están realizando en atención a la ciudadanía de las zonas de alto riesgo,” indicó Montaño.

Trabajos continúan en avenidas principales

Además, se informó que desde la tarde del martes y durante este miércoles se intensificaron las labores en avenidas primarias, con énfasis en aquellas que forman parte de las rutas del transporte público.

“Estamos trabajando en las avenidas principales para activar las rutas del transporte. Tenemos comunicación con la Dirección de Transporte y los concesionarios para agilizar las rutas que ellos siguen, pudiendo brindarle el servicio a la comunidad,” agregó.

Servicios se mantienen activos

La Dirección de Servicios Públicos también informó que, a pesar de las condiciones climáticas recientes, el servicio de recolección de basura opera con normalidad en las diferentes colonias del municipio.

Las labores de rehabilitación de vialidades en Los Cabos continuarán en los próximos días hasta asegurar condiciones seguras para peatones, automovilistas y transportistas.