Infancias paceñas piden al gobierno del estado rehabilitar parque Nuevo Sol

Niñas y niños que habitan en La Paz solicitaron al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, rehabilitar el Parque Nuevo Sol, ubicado en la colonia 3 de mayo. Este espacio público presenta deterioro en las estructuras de juego, acumulación de basura y falta de mantenimiento en luminarias, lo que limita su uso seguro por parte de la comunidad.



Durante un evento de limpieza realizado el sábado 7 de junio, el gobernador Víctor Castro declaró que la jornada respondió directamente a la petición de la niñez sudcaliforniana y agradeció su participación en la actividad organizada por el gobierno estatal, municipal y distintas dependencias. Además mandó un mensaje a la población para que haga conciencia y no tire basura.



“Por más esfuerzo que haga el gobierno o los gobiernos en cualquier tiempo, es muy difícil si la sociedad no ayuda y va y tira la basura donde le da la gana, eso es un asunto de conciencia. Un ejemplo, a veces pasamos la frontera los Estados Unidos y cuidamos no tirar ni una basurita del carro, porque te van a multar y aquí no quisiera que pasara el asunto de la sanción”, dijo.