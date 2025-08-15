Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 15 de Agosto, 2025
Los Cabos

Rehabilitarán 13 parques en Cabo San Lucas como parte de plan municipal

El Cabildo de Los Cabos inicia rehabilitación de 13 parques, priorizando seguridad y limpieza en espacios públicos
Tania Plateros
15 agosto, 2025
Parques Los Cabos

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos puso en marcha un plan para rehabilitar 13 parques en Cabo San Lucas, primera etapa de un programa que se extenderá a San José del Cabo y la zona norte. Según la VI regidora, Marisela Montaño Peralta, el objetivo es recuperar espacios públicos y garantizar que sean seguros, higiénicos y funcionales.

Durante la administración actual se han hecho tres inspecciones para clasificar los parques en buen estado, regulares o deteriorados. La estrategia arrancará con aquellos considerados “regulares”, que requieren intervenciones mínimas pero necesarias para mejorar su uso por parte de niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

Montaño Peralta subrayó que la participación ciudadana será clave para mantener estos espacios, llamando a vecinos y comités a vigilar, reportar actos de vandalismo y alertar sobre riesgos. Este viernes, las direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos definirán los parques que serán intervenidos, así como las necesidades técnicas y el presupuesto de cada uno, con la promesa de una inversión “equitativa”.

