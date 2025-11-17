Abren convocatoria para artistas locales rumbo al Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”

El Ayuntamiento de La Paz anunció la apertura de la convocatoria oficial para artistas locales que deseen participar en el Carnaval La Paz 2026, cuyo lema será “Reinas del Cambio”.

Esta edición busca destacar el talento regional y promover la inclusión cultural, invitando a músicos, bailarines, colectivos artísticos, compañías de danza, agrupaciones escénicas y talentos independientes a formar parte de uno de los eventos más representativos de Baja California Sur.

La convocatoria ofrecerá espacios para presentaciones en los escenarios principales, desfiles, actividades culturales y programación especial durante los seis días de celebración.

Las autoridades municipales señalaron que esta edición está enfocada en impulsar el arte local, promover nuevas propuestas creativas y brindar oportunidades a talentos emergentes.

Los seleccionados podrán integrarse a la cartelera oficial del Carnaval, que cada año atrae a miles de visitantes locales, nacionales e internacionales.

Los interesados podrán inscribirse mediante un formulario digital habilitado por el Instituto Municipal de Cultura, con fecha límite que será anunciada próximamente.

Los organizadores invitaron a la comunidad artística a participar y a sumarse a una edición que busca fortalecer la identidad paceña y celebrar la creatividad bajo el concepto “Reinas del Cambio”, el cual simboliza renovación, transformación y el papel de las mujeres en la vida cultural de la ciudad.