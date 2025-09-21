Reino Unido, Canadá y Australia dan reconocimiento oficial al Estado de Palestina

Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron el reconocimiento formal del Estado de Palestina. Este 21 de septiembre de 2025, los tres gobiernos difundieron comunicados casi simultáneos. Su meta es reactivar el diálogo de paz antes de la Asamblea General de la ONU.

Los países aclararon que este paso no implica apoyo al grupo Hamas, considerado organización terrorista. Señalaron que buscan un acuerdo que garantice seguridad para israelíes y palestinos.

Reacciones inmediatas

Israel rechazó la medida. Calificó el anuncio de prematuro y advirtió que podría complicar nuevas negociaciones. Analistas internacionales destacan el cambio de postura de tres aliados históricos de Israel.

En Canadá y Australia, partidos conservadores cuestionaron el momento del anuncio. En contraste, organizaciones humanitarias celebraron la decisión y la consideraron un avance para la autodeterminación palestina.

Contexto global

Más de 140 países ya reconocen a Palestina como Estado desde 2012, cuando la ONU le otorgó estatus de observador. La adhesión de estas potencias occidentales marca un punto de inflexión. Su peso diplomático y su cercanía con Washington añaden presión para retomar el proceso de paz.