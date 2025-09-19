¿Quieres ser espía? Reino Unido lanza portal en la dark web para reclutar nuevos agentes

Reino Unido lanzó el Silent Courier, un portal seguro en la dark web que busca captar agentes con información sobre terrorismo o espionaje hostil. La plataforma permite a cualquier persona en el mundo contactar de forma anónima y segura al servicio británico.

El anuncio fue realizado por el jefe saliente de MI6, Sir Richard Moore, desde Estambul. Según Moore, el portal “abre una puerta virtual a quienes poseen información crítica sobre amenazas globales”.

¿Cómo acceder de forma segura?

Para proteger a los posibles colaboradores, MI6 publicó instrucciones en su canal oficial de YouTube. La agencia recomienda usar VPN confiables y dispositivos que no estén vinculados a la identidad del usuario, especialmente en países con altos riesgos de espionaje.

El portal busca atraer agentes potenciales en Rusia y otras regiones estratégicas, siguiendo un modelo similar al de la CIA en 2023. Esta iniciativa refuerza la cooperación de inteligencia con Estados Unidos, tras la reciente segunda visita de Estado del presidente estadounidense al Reino Unido.

Defensa reforzada y tecnología de punta

La creación de Silent Courier coincide con la mayor inversión en defensa británica desde la Guerra Fría, destinada a mantener la seguridad nacional y adelantarse a los adversarios.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, señaló: “Estamos fortaleciendo nuestros servicios de inteligencia con tecnología avanzada para proteger al Reino Unido y a nuestros aliados frente a amenazas globales”.

Riesgos y alertas para los interesados

Aunque la plataforma ofrece un canal seguro, los expertos advierten sobre los peligros de interactuar en la dark web. MI6 insiste en protocolos estrictos para proteger la identidad de los informantes y evitar represalias internacionales.

