Reinstalan Consejo Estatal para fortalecer atención infantil en Baja California Sur

Con el propósito de fortalecer un sistema de cuidados que garantice el bienestar integral de niñas y niños, se llevó a cabo la reinstalación del Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Baja California Sur, informó el director general del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Luis Alberto Ceseña Romero.

Durante la primera sesión ordinaria del año, en la que participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, así como de la iniciativa privada y la sociedad civil, se destacó la importancia de consolidar una regulación efectiva en las estancias infantiles públicas y privadas, a fin de asegurar servicios de calidad y espacios seguros para niñas y niños.

En su intervención, Ceseña Romero subrayó la necesidad de dar seguimiento a las políticas públicas que priorizan a este sector, mediante mecanismos estandarizados de supervisión y evaluación que permitan contar con información actualizada sobre la operación de los centros de atención infantil en la entidad.

Asimismo, puntualizó que estas acciones permitirán diseñar estrategias preventivas orientadas a mejorar la calidad de los servicios, reducir riesgos y fortalecer la capacitación del personal, contribuyendo así a la protección integral de la niñez.

Finalmente, el titular del SEDIF destacó que el trabajo coordinado entre instituciones y sectores sociales es clave para garantizar entornos seguros, incluyentes y protectores, que favorezcan el desarrollo pleno e integral de las niñas y los niños en Baja California Sur.