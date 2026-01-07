Reiteran en La Paz prohibición de apartar estacionamientos con objetos en la vía pública

La Dirección de la Policía Municipal de La Paz reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar la normatividad vial y evitar prácticas indebidas como apartar espacios de estacionamiento con objetos en la vía pública, acción que puede derivar en sanciones.

Rut de la Fuente, titular de la corporación, señaló que el espacio público es de uso común y debe mantenerse libre para garantizar una movilidad ordenada y segura, especialmente en zonas con alta afluencia vehicular y durante temporadas de mayor actividad.

“El espacio público es de todas y todos, por eso es importante evitar prácticas que afecten la movilidad y el orden en la ciudad.”

La autoridad recordó que el uso de objetos como cubetas, cajas, llantas o sillas para “reservar” lugares de estacionamiento no está permitido y que los elementos de seguridad pueden retirarlos, además de aplicar la sanción correspondiente.

Este llamado forma parte de las acciones permanentes de ordenamiento vial y cultura cívica que impulsa el Ayuntamiento, en paralelo a los operativos de seguridad y prevención.

