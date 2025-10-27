Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Samsung remata el Galaxy S24 Plus en México con más del 50% de descuento en Sam’s Club

El Galaxy S24 Plus, uno de los smartphones más potentes de Samsung, se encuentra en remate en Sam’s Club México con descuentos que superan el 50%.
27 octubre, 2025
En una inesperada jugada comercial, Samsung y Sam’s Club México han captado la atención de los consumidores al ofrecer el Galaxy S24 Plus a mitad de precio, un modelo lanzado hace apenas unos meses y considerado uno de los más potentes de la marca.

De acuerdo con reportes en redes sociales y portales especializados, el Samsung Galaxy S24 Plus de 256 GB bajó su precio de $24,550.97 a $11,763.48 pesos, generando gran revuelo entre los usuarios que buscan renovar su dispositivo sin gastar una fortuna.

El equipo, presentado a inicios de 2024, destaca por su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, procesador Snapdragon 8 Gen 3, y un sistema de cámaras de alta resolución con inteligencia artificial integrada, lo que lo coloca entre los smartphones más competitivos del mercado.

Aunque algunos consumidores han reportado que la promoción se encuentra limitada a ciertas sucursales de Sam’s Club, el interés ha sido tal que las existencias se agotan rápidamente.

Expertos recomiendan verificar que el modelo en oferta sea nuevo, desbloqueado y con garantía vigente antes de concretar la compra.

Con esta estrategia, Samsung busca mantener su presencia en el mercado nacional frente a la creciente competencia de marcas como Xiaomi y Honor, que también apuestan por ofrecer alta gama a precios más accesibles.

