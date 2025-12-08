Continúan obras de remodelación en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

A siete meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúa en remodelación, pero mientras avanzan las obras de rehabilitación en las Terminales 1 y 2, miles de personas enfrentan cada día un laberinto y embotellamientos que complican la movilidad de pasajeros

Entre los últimos avances destaca la colocación de un balón monumental en la Terminal 2. Esta intervención forma parte de un paquete de modernizaciones con las que el aeropuerto busca mejorar instalaciones, funcionalidad y experiencia de vuelo.

El balón, una réplica del esférico oficial del Mundial, mide 9.14 metros de diámetro, pesa 4.2 toneladas, y fue instalado en la rotonda de la Terminal 2, como símbolo de bienvenida a pasajeros nacionales y extranjeros. Su presencia no solo tiene un fin decorativo, sino promocional, para preparar el ambiente mundialista dentro del aeropuerto.

Las autoridades del AICM han afirmado que, a pesar de las intervenciones, la operación del aeropuerto no se suspenderá; las obras están organizadas por etapas para evitar afectar los vuelos o la experiencia de los pasajeros.

El plan es que las remodelaciones concluyan en su totalidad hacia finales de 2026, de cara al gran flujo de visitantes previsto con motivo del Mundial.

Con estos cambios, el aeropuerto no solo refuerza su infraestructura, sino también proyecta una imagen modernizada, funcional y preparada para eventos internacionales, posicionándose como una puerta de entrada renovada al país. El balón monumental simboliza esa apuesta por una experiencia mejorada, con miras al Mundial 2026.