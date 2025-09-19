Remodelación del centro de Cabo San Lucas inicia antes de 2026

La remodelación del centro histórico y comercial de Cabo San Lucas avanza como uno de los proyectos urbanos más importantes en la agenda de desarrollo local, con miras a iniciar su primera fase antes de finalizar el 2025. Aunque no se han dado a conocer cifras oficiales, fuentes cercanas al proyecto estiman que la inversión superará los mil millones de pesos, involucrando recursos públicos y privados.

De acuerdo con Robbin Hernández, presidente de la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, este proyecto responde a una necesidad comunitaria largamente postergada, y no está dirigido únicamente al sector turístico o empresarial.

🗣️ “Esta remodelación es para todos, no nada más para el sector turístico o empresarial. Al centro le hace falta una transformación, y hoy la ciudadanía alza la mano para que se concrete este proyecto. Estamos por terminar la planeación, porque aún estamos a tiempo. La primera fase está a punto de iniciar antes de que concluya este año”, señaló Hernández.

📍 Una renovación integral para el corazón de la ciudad

La intervención contempla no solo la mejora de infraestructura urbana y servicios públicos, sino también la revitalización de espacios públicos, banquetas, vialidades, iluminación, imagen urbana e identidad visual del centro de Cabo San Lucas. Además, como parte del proceso de planeación, se han instalado mesas de trabajo con diversos sectores de la comunidad.

🗣️ “Les puedo adelantar que además de la obra física, estamos trabajando en paralelo en mesas de capacitación y en el desarrollo de una identidad urbana para la ciudad”, añadió el líder empresarial.

🔎 Un proyecto de impacto económico y social

La remodelación del centro es vista como una oportunidad estratégica para reactivar la economía local, fomentar el comercio de proximidad, fortalecer el tejido social y mejorar la experiencia tanto para residentes como para visitantes.

Aunque aún no se ha hecho pública una calendarización oficial ni el desglose del presupuesto, se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre las fases del proyecto, empresas participantes y mecanismos de financiamiento.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento