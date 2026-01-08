Remodelación del Pabellón Cultural de la República alcanza 95% de avance

Las obras de remodelación del Pabellón Cultural de la República Nabor García Aguirre en Cabo San Lucas registran un 95% de avance, y se espera que el recinto cultural pueda abrir sus puertas a finales de febrero, informaron autoridades locales.

Tanya Covarrubias, directora del Instituto de la Cultura y las Artes (ICA) Los Cabos, explicó que los trabajos se han enfocado en las zonas prioritarias para garantizar la seguridad, cumpliendo con las indicaciones de Protección Civil.

“Comenzamos atendiendo las zonas prioritarias para garantizar la seguridad, las cuales son partes fundamentales que nos pide Protección Civil para poder habilitar el pabellón. Actualmente atendimos toda la fachada; estamos a un 95%, solo faltan dos piedras”, detalló Covarrubias.

Las labores ahora se centran en los últimos detalles de la fachada para completar la remodelación del Pabellón Cultural de la República y garantizar que el espacio cumpla con los estándares de seguridad y funcionalidad para actividades culturales y artísticas.

Cabe recordar que el Pabellón Cultural de la República fue clausurado por Protección Civil durante la administración de la exalcaldesa Armida Castro, debido a los severos daños estructurales provocados por el paso del huracán Odile en 2014.

