Piden que la remodelación en zonas turísticas de Los Cabos incluya más seguridad

La reciente inversión de 120 millones de pesos anunciada por el alcalde Christian Agúndez para la remodelación del Centro Histórico de San José del Cabo y la zona turística de Cabo San Lucas ha generado expectativa entre empresarios y prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, desde el sector privado se ha señalado que sin un plan integral de seguridad, el impacto de la obra será limitado.

Seth Vázquez Cuevas, coordinador del Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, reconoció que la intervención urbana es necesaria, especialmente después de seis o siete años de abandono, pero insistió en que la seguridad turística debe ser parte del proyecto.

“A nosotros no nos han comentado nada oficialmente, pero sí he escuchado que viene una remodelación, que es urgente para el destino. El centro ha estado abandonado los últimos años. El mantenimiento lo hemos hecho empresarios y organizaciones: limpieza, iluminación…”, declaró.

Uno de los principales problemas, explicó, son los constantes derrames de aguas negras que afectan el centro de Cabo San Lucas, donde operan comercios, templos, colegios y una alta afluencia de turistas.

“Hay un cárcamo que tiene años sin mantenimiento. Siempre hay derrames y turistas caminando por estas aguas negras, lo cual no es nada agradable”, añadió.

Empresarios asumen tareas que competen al gobierno

El deterioro de la infraestructura ha llevado a que los propios empresarios de Los Cabos se hagan cargo de acciones básicas como la limpieza y alumbrado, con el fin de mantener una imagen adecuada del destino turístico.

Desde el sector, se insiste en que la inversión pública no debe limitarse a la infraestructura física, sino que debe ir acompañada de un refuerzo en la presencia de la Policía Turística para garantizar un entorno seguro para residentes, visitantes y trabajadores del sector servicios.