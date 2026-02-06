Épica remontada de México Verde ante Dominicana en la Serie del Caribe

En una exhibición de garra y poder ofensivo dentro de la Serie del Caribe, la escuadra de México Verde, representada por los Tomateros de Culiacán, logró imponerse con un marcador de 10 carreras por 7 ante la República Dominicana, representado por los Leones de Escogido. El encuentro comenzó cuesta arriba para los mexicanos, quienes sufrieron un rally inicial de tres carreras por parte de los caribeños; sin embargo, la novena nacional supo ajustar sus piezas para remontar en las entradas finales.

La ofensiva mexicana despertó gracias a un cuadrangular determinante de Allen Córdoba en el tercer episodio, pero la verdadera explosión llegó en la recta final del juego. Fue Estevan Florial quien conectó un impresionante vuelacercas que terminó por hundir las aspiraciones de los Leones de Escogido, permitiendo que México Verde tomara una ventaja definitiva en la pizarra.

Con este resultado, los Tomateros de Culiacán llegan con el ánimo a tope a las instancias definitivas. Se confirmó que mañana se medirán nuevamente en la primera semifinal del torneo, donde el conjunto mexicano buscará repetir la dosis frente al representativo de la República Dominicana.

El mánager Lorenzo Bundy destacó la capacidad de su equipo para regresar en el marcador y señaló que la victoria estaba cercana conforme avanzaba el relevo de Francisco Haro. El estratega mencionó que sus jugadores nunca bajaron los brazos y que el triunfo ante los Leones de Escogido es un golpe de autoridad en esta Serie del Caribe.

