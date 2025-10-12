Renault llama a revisión más de 33 mil autos Kwid por posible falla en el eje trasero

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Renault de México emitieron una alerta para más de 33 mil vehículos modelo Kwid, debido a un posible riesgo de ruptura en la carcasa de montaje del eje trasero, lo que podría causar pérdida de control o accidentes.

El llamado a revisión aplica para unidades fabricadas entre el 5 de mayo de 2021 y el 12 de mayo de 2023, correspondientes a los años modelo 2022, 2023 y 2024.

Según la empresa, los vehículos afectados podrían presentar grietas o fracturas en la carcasa del eje trasero al circular por carreteras o caminos en mal estado. Este desperfecto podría comprometer la estabilidad del automóvil y provocar fallas graves en su conducción.

Renault informó que revisará las carcasas de montaje de los ejes traseros izquierdo y derecho, y en caso necesario, realizará refuerzos o reemplazos sin costo para el propietario.

La Profeco exhortó a los dueños del modelo Renault Kwid a acudir a los distribuidores autorizados o comunicarse directamente con la empresa para agendar la inspección preventiva.