Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 12 de Octubre, 2025
HomeDineroRenault llama a revisión más de 33 mil autos Kwid por posible falla en el eje trasero
Dinero

Renault llama a revisión más de 33 mil autos Kwid por posible falla en el eje trasero

Profeco y Renault lanzaron un llamado a revisión para más de 33 mil autos Kwid por riesgo de grietas que podrían causar accidentes
Brenda Ireri Yáñez
12 octubre, 2025
0
11
Renault Kwid a revisión Profeco

Renault de México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Renault de México emitieron una alerta para más de 33 mil vehículos modelo Kwid, debido a un posible riesgo de ruptura en la carcasa de montaje del eje trasero, lo que podría causar pérdida de control o accidentes.

El llamado a revisión aplica para unidades fabricadas entre el 5 de mayo de 2021 y el 12 de mayo de 2023, correspondientes a los años modelo 2022, 2023 y 2024.

Según la empresa, los vehículos afectados podrían presentar grietas o fracturas en la carcasa del eje trasero al circular por carreteras o caminos en mal estado. Este desperfecto podría comprometer la estabilidad del automóvil y provocar fallas graves en su conducción.

Renault informó que revisará las carcasas de montaje de los ejes traseros izquierdo y derecho, y en caso necesario, realizará refuerzos o reemplazos sin costo para el propietario.

La Profeco exhortó a los dueños del modelo Renault Kwid a acudir a los distribuidores autorizados o comunicarse directamente con la empresa para agendar la inspección preventiva.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAutomóvilesProfeco
Articulo anterior

Accidente en Forjadores deja sin luz a colonias del sur de La ...

Siguiente articulo

Lluvias dejan severos daños en cinco estados; continúan labores de rescate y ...