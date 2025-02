Renee Goust lleva su mensaje feminista al Carnaval La Paz 2025

La cantautora y compositora mexicana Renee Goust formó parte de la cartelera del Carnaval La Paz 2025 “El Mundo Baila”. Renee, quien se presentó este domingo en el escenario del Instituto Municipal de las Mujeres, es reconocida por su música con enfoque en la igualdad de género y la justicia social.

En entrevista con medios de comunicación locales, la cantautora resaltó el papel de la música como una herramienta de conexión y reflexión social. Señaló que la música también es un medio de protesta.

Además, Renee Goust compartió su perspectiva sobre la representación en la música regional mexicana, y destacó la necesidad de incluir a sectores que no se identifican con este género.

“Acabo de saludar a muchas personas de aquí de La Paz y me dijeron: ‘A mí la verdad, la verdad, la verdad, no me gusta mucho regional’. Pero cuando pasé, me gustó lo que escuché y yo sé que eso se refiere al mensaje. Mucha gente no le gusta el regional porque no les representa y yo creo que nuestra música se merece una oportunidad de sí representar a otredades”, comentó.