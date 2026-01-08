¿Quién era Renee Nicole Good, la mujer baleada por un agente de ICE en Minneapolis? Tenía un hijo de 6 años

Renee Nicole Good, la mujer de 37 años, que murió el miércoles tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en un vecindario residencial de Minneapolis, Minnesota, era originaria de Colorado.

Vivía en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul con su pareja. Su madre, Donna Ganger, manifestó al medio local Minnesota Star Tribune que su hija “no estaba involucrada en protestas” ni tenía historial de comportamiento violento. La describió como una persona “compasiva” que había cuidado de otros toda su vida.

Renee Nicole tenía un hijo de seis años, cuyo padre murió en 2023, “Tuvo una buena vida, pero también una vida difícil”, dijo el abuelo del pequeño a los medios de comunicación.

Good, además tenía dos hijos de 15 y 12 años de su primer matrimonio, Asistió a la Universidad Old Dominion en Virginia y se graduó en 2020 con un título en inglés.

Horas después del tiroteo, una multitud de vecinos se reunió en una vigilia cerca del lugar de los hechos para recordar a Renee Nicole Good y expresar su indignación por su muerte. El grupo rodeó un altar improvisado con flores y velas y, en un momento dado, coreó el nombre de Good.

“Dilo una vez. Dilo dos veces. No toleraremos al ICE”, coreaban también. Algunos portaban carteles con mensajes como: “¡Fuera el ICE asesino de nuestras calles!”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró en un comunicado que el agente de ICE actuó en “defensa propia”, argumentando que la víctima intentó usar su vehículo como un arma contra los oficiales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la acción de “acto de terrorismo interno”.

En favor de Renee Nicole Good, organizaciones de derechos civiles y líderes locales han pedido una investigación independiente para esclarecer los hechos y determinar si la acción del agente de ICE estuvo justificada conforme a la ley. Hasta el momento, autoridades federales mantienen su versión de defensa propia, mientras que testigos y vecinos abogan por claridad y responsabilidad en el caso.

