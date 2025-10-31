¿Qué hacer si tu credencial de elector está por vencer? Aquí te decimos requisitos y plazos

Si tu credencial para votar está próxima a vencer, es importante que inicies el proceso de renovación cuanto antes para evitar inconvenientes al ejercer tu derecho al voto o realizar trámites oficiales. El Instituto Electoral (INE) establece fechas y requisitos específicos que los ciudadanos deben cumplir.

La renovación puede solicitarse cuando la credencial está por vencer o si cambiaste de domicilio, de nombre o requieres corregir algún dato. El proceso se realiza presencialmente en los módulos del INE en todo el país.

Requisitos para renovar tu credencial de elector

Para iniciar la renovación, necesitas presentar:

Acta de nacimiento vigente.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

Identificación oficial con fotografía si tu credencial está muy deteriorada.

En algunos casos, se solicita acudir con la credencial actual, aunque esté próxima a vencer.

Es recomendable agendar tu cita en línea a través del portal del INE o acudir temprano a los módulos, ya que la demanda suele aumentar conforme se acerca la fecha de vencimiento de muchas credenciales.

Plazos y fechas importantes

La renovación puede realizarse hasta tres meses antes de la fecha de vencimiento de la credencial y, en general, se recomienda no esperar hasta el último momento. Los módulos del INE atienden de lunes a viernes y, en algunas sedes, también los sábados para facilitar el trámite a los ciudadanos.

Mantener tu credencial de elector vigente es fundamental no solo para votar, sino también para realizar diversos trámites oficiales, desde abrir cuentas bancarias hasta acceder a programas gubernamentales.

