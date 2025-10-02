Rentas comerciales hasta 25% más caras asfixian a negocios en Los Cabos

El incremento de las rentas comerciales en Los Cabos, especialmente tras la temporada alta, está generando un fuerte impacto en pequeños y medianos negocios, advirtió Vicente Ruiz Piña, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Los Cabos.

Según el representante empresarial, es común que durante la temporada alta los alquileres suban entre un 10% y 15%, pero en los últimos meses se han registrado aumentos de hasta un 25%, afectando la viabilidad de muchos comercios.

“Así como los comercios incrementan sus ventas en un 10% o 15%, en esos porcentajes también suben las rentas. Pero ahora vemos casos donde el incremento llega al 25%. Esto no es sostenible para los negocios locales”, dijo Ruiz Piña.

Locales desocupados tras la temporada baja

Al concluir la temporada turística, muchos negocios no logran sostener los elevados precios de renta de locales comerciales, provocando una creciente desocupación en áreas de alta demanda, como el centro de Cabo San Lucas y el Corredor Turístico.

“El problema de los precios de renta no se limita a la vivienda; también afecta al comercio. Varios locales han quedado vacíos al no poder cubrir los nuevos costos”, agregó.

Este fenómeno pone en riesgo la continuidad operativa de negocios que dependen de una sola temporada alta para subsistir todo el año.

CANACO pide regular aumento de rentas comerciales

La CANACO Los Cabos hizo un llamado a implementar mecanismos de regulación o ajustes graduales en los contratos de arrendamiento comercial, con el objetivo de evitar aumentos abruptos que afecten la economía local.