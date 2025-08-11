Los Cabos renueva fideicomiso ambiental para fortalecer inversión en infraestructura

Con la participación del Ayuntamiento de Los Cabos y organismos del sector privado, se instaló oficialmente el nuevo comité del fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental, en una etapa renovada que busca fortalecer la recaudación y canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura y sostenibilidad en el destino.

El presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, explicó que si bien el fideicomiso ya existía, fue reformado para integrar nuevos ingresos provenientes de distintos derechos aplicados principalmente al sector turístico, y con ello, ampliar la representación de actores involucrados en su operación técnica.

“Es un fideicomiso que ya existía, se reformó y se ajustó a una nueva estructura, donde ya participan ingresos derivados de otros derechos. Por lo tanto, se incorporan a la mesa técnica organizaciones que representan sectores del turismo que antes no estaban”, señaló Castillo.

💰 45 mil millones de pesos en infraestructura: la meta a 15 años

Durante la instalación del nuevo comité, Castillo Gómez destacó que uno de los objetivos principales es garantizar mecanismos eficientes de financiamiento para enfrentar las crecientes necesidades de infraestructura en el municipio, estimadas en más de 45 mil millones de pesos en los próximos 15 años, según estudios realizados por grupos técnicos y el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

“A todos nos movía un solo objetivo: encontrar cómo generar más ingresos para que Los Cabos tenga los recursos que requiere. Desde hace tiempo, los estudios que hemos analizado indican que se necesitan al menos 45 mil millones de pesos para infraestructura en el corto y mediano plazo”, puntualizó.

🌱🏙️ Recaudación y sostenibilidad: claves del nuevo fideicomiso

Actualmente, el fideicomiso cuenta con una bolsa aproximada de 300 millones de pesos, pero con la ampliación de fuentes de ingreso y sectores participantes, se espera mejorar su capacidad para financiar obras públicas, servicios básicos y acciones de saneamiento ambiental en zonas prioritarias del municipio.

Con este modelo renovado, el comité técnico buscará implementar criterios de aplicación que aseguren una gestión eficiente, transparente y alineada con el desarrollo sostenible, especialmente ante el acelerado crecimiento urbano y turístico que enfrenta Los Cabos.

