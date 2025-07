Renuncia Andy Byron, CEO de Astronomer, tras ser sorprendido siendo infiel en show de Coldplay

¡Renunció! Andy Byron, hasta ahora CEO de Astronomer, ha presentado su renuncia tras ser captado en un momento comprometedor con la jefa de recursos humanos, Kristin Cabot, durante un concierto de Coldplay en Boston.

La noticia fue dada a conocer la tarde de este sábado por la empresa Astronomer quien emitió un tuit en donde publicó “Andy Byron ha presentado su renuncia y la Junta Directiva la ha aceptado”.

El escándalo por la infidelidad de Andy Byron y Kristin Cabot a sus respectivas parejas explotó en redes sociales esta semana cuando una cámara de “kiss cam” los mostró abrazados mientras ambos disfrutaban el concierto que el 16 de julio ofreció Coldplay en Foxborough, Massachusetts.

Inmediatamente, el vocalista Chris Martin bromeó desde el escenario: “Either they’re having an affair or they’re very shy”, lo que en español sería “O tienen una aventura o son muy tímidos”.

Lee más: Shiky es el décimo habitante de La Casa de los Famosos México 2025

El impacto del video fue inmediato. Astronomer anunció el viernes 18 de julio que tanto Byron como Cabot habían sido suspendidos temporalmente y que se abrió una investigación interna. En un comunicado en redes sociales, la compañía aseguró: “Nuestros líderes deben marcar el estándar en conducta y rendición de cuentas”.

El video de la infidelidad de Andy Byron y Kristin Cabot acumuló decenas de millones de vistas en TikTok y otros medios, generando una avalancha de memes, comentarios burlones y hasta mercadería satírica con respecto a la reacción que tuvo la pareja al intentar esconderse del público, afectando con ello la reputación de la compañía tecnológica conocida por sus soluciones en DataOps.

Lee más: 10 mil millones USD demanda Trump al Wall Street Journal por carta a Epstein

La compañía Astronomer ha señalado hoy sábado que tras la salida de Andy Byron, su puesto será ocupado por el cofundador y director de producto, Pete DeJoy, mientras se busca un reemplazo permanente.