Renuncia delegada del Bienestar de Puebla, exhibida en fotos con capo del CJNG

Anallely López Hernández, delegada regional de la Secretaría del Bienestar en Puebla, presentó su renuncia luego de que investigaciones federales revelaran que estuvo presente en el cateo donde fue detenido Nazario “N”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia informó la separación de la exdelgada asignada a la microrregión 8: “La Secretaria de Bienestar informa que la C. Anallely López Hernández, quien se desempeñaba como delegada de la microrregión 8 con sede en Libres, presentó su renuncia voluntaria al cargo por decisión personal”, informó la dependencia.

En fotografías difundidas en redes, se aprecia a la ex funcionaria junto al detenido, lo que ha alertado a las autoridades cuestionamientos sobre su grado de implicación y si su presencia fue circunstancial o parte de una relación más profunda.

Hace unos días, Anallely López Hernández fue criticada por una serie de publicaciones en redes sociales en las que aparece con vehículos de lujo, viajes al extranjero y joyería costosa, un estilo de vida difícilmente justificable con el salario declarado para su cargo.

Ante la presión mediática, López Hernández aseguró conocer al detenido únicamente en su labor como servidora pública y negó vínculos personales o laborales más allá de la gestión comunitaria.

Nazario “N”, detenido el 15 de octubre, fue señalado como operador del CJNG, con funciones clave en la región de Tlajomulco, Jalisco, y conexiones en Puebla. En el operativo se aseguraron armas, metanfetamina y vehículos de alto valor.

La delegación de Bienestar en la microrregión de Libres-Oriental, Puebla, donde López Hernández ejercía sus funciones, es una zona marcada por rezago social, migración y, según reportes locales, presiones de grupos criminales que buscan controlar rutas de transporte o actividades informales.