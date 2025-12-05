Renuncia funcionario en Edomex tras altercado en centro comercial de Metepec (Video)

El director de la Junta de Caminos del Estado de México (Edomex), Mario Ariel Juárez Rodríguez, presentó su renuncia este jueves tras verse involucrado en un altercado con personal de seguridad del centro comercial Town Square, en Metepec, junto con el Diputado del Partido del Trabajo, Wblester Santiago Pineda.

El incidente ocurrió el 28 de noviembre, cuando ambos funcionarios fueron grabados en el estacionamiento del complejo comercial mientras realizaban agresiones físicas y verbales contra los guardias del lugar. Las imágenes se difundieron ampliamente y generaron polémica en el Estado de México.

Aunque el exdirector aseguró que su renuncia fue “voluntaria” y que el hecho no motivó directamente su salida, reconoció que lo mediático del caso influyó en su decisión. Señaló que, según su versión, únicamente realizó una agresión verbal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un citatorio para que Mario Ariel Juárez Rodríguez comparezca el 5 de diciembre como parte de la investigación ministerial. El documento fue dirigido al titular de la Secretaría de Movilidad, Daniel Sibaja González.

Los videos captados por testigos muestran a los funcionarios en aparente estado de ebriedad, arrastrando un basurero metálico y arrojándolo por una escalera eléctrica, lo que ocasionó daños materiales en diferentes áreas del centro comercial. Testigos afirmaron que los involucrados intentaron evitar que los presentes registraran los hechos.

Debido a los daños provocados, el exfuncionario realizó un pago de 310 mil pesos para cubrir las afectaciones, por lo que los representantes del establecimiento desistieron de presentar una demanda formal.

El altercado en Town Square incrementó la presión pública y política sobre el exdirector, quien cuenta con una larga trayectoria: fue Diputado local en el Congreso del Estado de México, presidente municipal de Cuautitlán en 2018 y Diputado federal entre 2015 y 2018 por representación proporcional.