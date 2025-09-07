Renuncia el primer ministro de Japón tras derrotas electorales

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció hoy su renuncia como líder del Partido Liberal Demócrata (LDP), tras apenas un año en el cargo. La decisión aumenta la incertidumbre política en el país, que enfrenta presiones internas y desafíos geopolíticos después de dos derrotas electorales contundentes del partido en julio.

Razones de la renuncia

En rueda de prensa, Ishiba explicó que asume la responsabilidad por los reveses electorales recientes del LDP. También señaló que su salida busca evitar divisiones dentro del partido y facilitar un “testigo generacional”, especialmente ahora que se concretó el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Qué sigue para Japón y el LDP

Ishiba permanecerá en funciones hasta que el partido elija nuevo liderazgo, con una votación interna programada en las próximas semanas. Entre los posibles sucesores suenan Sanae Takaichi, defensora de políticas fiscales expansivas y tasas de interés bajas, y Shinjiro Koizumi, actual ministro de Agricultura.

Reacciones en los mercados

El anuncio repercutió de inmediato en los mercados financieros. El rendimiento de los bonos a 30 años subió a un récord de 3.285 %, mientras que el de 20 años alcanzó 2.69 %, su nivel más alto desde 1999. Analistas prevén un posible regreso a políticas económicas de corte “Abenomics”, basadas en estímulo fiscal y relajación monetaria.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO