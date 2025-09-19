Rector de universidad en Texas deja el cargo; fue acusado de “adoctrinamiento transgénero”

El rector de Texas A&M University, Mark A Welsh III, anunció su renuncia este viernes, luego de que un video viral sobre comentarios de género en una clase de literatura infantil provocara la salida de un docente y la destitución de autoridades académicas. La controversia involucró acusaciones de “adoctrinamiento transgénero”, atrayendo la atención de políticos conservadores de Texas y la prensa nacional.

La renuncia de Welsh, quien lideraba la universidad desde 2022, se produce menos de dos semanas después de que el diputado estatal Brian Harrison difundiera el video en la red social X, criticando el contenido LGBTQ enseñado en el aula.

Video viral desata crisis en la universidad

El material difundido por Harrison muestra a una alumna cuestionando a su profesora sobre la enseñanza de contenido LGBTQ. Según el diputado, la estudiante argumentó que tales enseñanzas contradecían su religión y las órdenes del presidente Donald Trump, quien ha impulsado políticas que reconocen únicamente dos géneros, masculino y femenino.

La profesora, identificada como Melissa McCoul, respondió que su enseñanza era legal y ofreció a la alumna retirarse de la clase si se sentía incómoda. Posteriormente, la docente fue despedida por no modificar su plan de estudios conforme a las recomendaciones de las autoridades universitarias, según reportes de prensa.

Presión política y reacciones conservadoras

El video provocó que legisladores republicanos exigieran la salida de Welsh. Brian Harrison celebró la renuncia y pidió poner fin a toda enseñanza LGBTQ en Texas. Por su parte, el vicegobernador Dan Patrick criticó al rector por mostrar supuesta ambivalencia y respaldar al profesor en lugar de atender las preocupaciones de la estudiante.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, había amenazado anteriormente con intervenir tras incidentes similares, aunque legalmente no puede destituir rectores; sí nombra a los miembros de la junta de regentes, quienes tienen la autoridad para aceptar renuncias y nombrar sucesores.

