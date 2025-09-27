Inicia reparación de baches en la carretera transpeninsular de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, puso en marcha un plan de bacheo en la carretera transpeninsular con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir riesgos para conductores.

El director general de Obras Públicas, Christopher Enríquez González, informó que los trabajos iniciaron en el tramo de la colonia El Rosarito, en San José del Cabo, y se extenderán hacia Guaymitas y hasta el aeropuerto.

“Aun cuando las lluvias retrasan un poco las acciones, continuamos trabajando. Pedimos paciencia a la ciudadanía, ya que estas labores pueden generar demoras en el flujo vehicular”, señaló Enríquez González.

Lee más: Ayuntamiento de Los Cabos fortalece protocolos de atención prehospitalaria

El plan de trabajo avanzará de Sur a Norte, priorizando los tramos más críticos. En Cabo San Lucas, las labores se concentrarán en la zona de Plaza Patio.

El Ayuntamiento informó que mantendrá a la población actualizada a través de sus canales oficiales, para que los conductores puedan planificar sus rutas y evitar contratiempos tras la reparación de baches en la carretera transpeninsular.

Finalmente, se destacó que estas acciones buscan garantizar la seguridad vial y mejorar la movilidad en todo el municipio.